Magal 2021 : Me Madické Niang reçu par Serigne Mountakha Mbacké, Khalife Général des Mourides.

Dans le cadre de la célébration du Grand Magal de Touba 2021, commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, le Président Madické Niang est actuellement dans la ville sainte de Touba.



Dès son arrivée, hier en fin de soirée, Me Madické Niang a été reçu par Serigne Touba, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, Khalife général des Mourides dans sa suite privée à Darou Minane. Le Khalife lui a renouvelé son estime et ses prières, magnifiant son engagement au service de Khadimou Rassoul et son rôle à ses côtés depuis plusieurs décennies.



Il a rendu visite au nouveau Khalife général des Baye Fall, Serigne Amdy Modou Mbenda Fall pour lui présenter ses condoléances suite à la disparition de Serigne Cheikh Dieumb Fall, pour laquelle il n’avait pas pu faire en raison de son indisponibilité.



Me Madické Niang a effectué la prière du vendredi, avant de se rendre devant le mausolée de Serigne Moustapha Massamba et formuler des prières ferventes pour son séjour éternel parmi les élus proches d’Allah (SWT).



Le Président Madické Niang, souhaite à toute la communauté Mouride ainsi qu’à tous les pèlerins, un excellent Magal de Touba 2021. Q’Allah le Tout-Puissant accepte toutes les prières qui seront formulées dans cette édition spéciale du Maggal 2021.