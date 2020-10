Magal 2020 : Serigne Abdourahmane Fall Thilala et Cheikh Béthio, un compagnonnage jusque dans leurs tombes

Le compagnonnage entre Chérif Abdourahmane Fall Tilala et Cheikh Béthio Thioune a transcendé l’existence des deux (2) guides. Ils ont été enterrés côte à côte au niveau du cimetière de Bakhiya à Touba, tel que l’avait prédit Serigne Saliou Mbacké ibn Cheikhoul Khadim.



« Serigne Saliou les avait présentés l’un à l’autre et leur avait demandé de préserver leur compagnonnage car leurs demeures se juxtaposaient au paradis leur avait-il affirmé, alors qu’ils étaient encore tous 2 en vie », a raconté Serigne Fallou Fall Tilala trouvé au mausolée de son père, Chérif Abdourahmane Fall Tilala.



Il est revenu sur le rappel à Dieu de ce guide d’une frange des Baye Fall au mois de mars dernier en informant sur une cérémonie de « ziaar » dédiée aux guides Chérif Abdourahmane Fall Tilala et Cheikh Béthio Thioune qui se tiendra à Bakhiya au 2e jour du grand magal de Touba...