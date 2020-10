Magal 2020 : « C’est une action de grâce » (Serigne Fallou Mbacké Souhaïbou)

Le guide religieux Serigne Fallou Mbacké Souhaïbou a rappelé l’importance de la célébration du magal dans sa demeure. « C’est une action de grâce », a-t-il dit ce 6 octobre dans sa demeure. L’occasion a été saisie par ce dernier pour inviter les fidèles mourides à se conformer aux recommandations de la religion et bien évidemment de la confrérie mouride. Serigne Fallou Mbacké Souhaïbou qui a commémoré cette journée dédiée à son grand parent à travers la récitation du saint coran et des khassaïdes de Serigne Touba, a invité les mourides à l’union des cœurs et à plus de responsabilité dans leurs comportements.