Magal 2020 : A la rencontre du muezzin de la grande mosquée de Touba.

L’appel à la prière dans l’islam est une nécessité pour réunir les fidèles dans les mosquées. La pratique est continuelle dans chaque lieu de culte. Elle s’opère cinq (5) fois par jour et indique aux musulmans les heures de la prière. A la grande mosquée de Touba, Serigne Mor Sy est un parmi les cinq (5) muezzins qui assurent cette tâche quotidienne.



La particularité dans la communauté mouride, l’appel à la prière répond à des normes et critères dont le contrôle revient à la Dahira Mouhaddamatoul Hidma, la plus haute structure qui assure la gestion de la Grande mosquée.



Serigne Mor Sy est convaincu que la voix humaine est le seul instrument jouissant de cette capacité d’inviter les fidèles à la prière dans et tout autour de la grande mosquée, la preuve, sa voix et la sonorité qui lui donne a réussi à reconvertir des croyants dans la religion musulmane.