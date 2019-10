Magal 2019 / Serigne Saliou Thioune : « Le Cheikh est parmi nous et ses oeuvres demeureront... depuis que Serigne Mountakha m'a donné le 'Ndiguel', j'ai... »

Pour son premier Magal à l'occasion de ce 18 Safar 2019, le fils aîné de Cheikh Béthio Thioune est revenu sur l'oeuvre de son père dans le Mouridisme et particulièrement dans le Grand Magal de Touba. En effet, ce grand événement qui est célébré chaque année revêt d'une importance capitale chez le guide des Thiantacones. C'est ce qu'a tenté de signifier son fils, Serigne Saliou Thioune (Gueule Tapée), qui est aujourd'hui, celui qui est appelé à perpétuer l'oeuvre déjà entammée par Cheikh Béthio Thioune. « Je suis ému et ayant chaud au cœur en ne voyant pas le Cheikh être parmi nous et à célébrer encore le Magal. Mais nous restons convaincus qu'il est parmi nous... »

Serigne Saliou Thioune n'a pas omis de rappeler la tâche et la mission qui lui sont assignées tout en remerciant encore le Khalife Serigne Mountakha Mbacké... « Je remercie bien Serigne Mountakha Mbacké car, depuis qu'il me donné le ( Ndiguel...) j'ai trouvé une amélioration en moi et en la démarche pour perpétuer l'oeuvre du Cheikh », dira le fils aîné du défunt guide des Thiantacones. Il lance un appel à tous les fidèles Thiantacones, d'oeuvrer dans le sens du respect du travail que le Cheikh leur a laissé.