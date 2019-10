Magal 2019 : L'émouvant témoignage de Mouhamadou Arabi Niass sur Serigne Touba.

Venu représenter la famille de Léona Niassène à la célébration du grand Magal de Touba de 2019, El hadji Mouhamadou Arabi Niass s'est prononcé sur les liens qu'entretenaient El hadji Abdoulahi Niass et Mame Mor Diarra, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et Mame Khalifa Niass.

Dans cette video proposée par Dakaractu, l'imam de la grande mosquée de Léona Niassène a tenu un riche et émouvant témoignage sur Khadimou Rassoul.