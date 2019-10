Magal 2019 : 970 interpellations, 137 accidents dont 4 morts selon le bilan définitif de la police.

En marge de la cérémonie officielle, le Commissaire Divisionnaire, Abdoulaye DIOP, Directeur de la sécurité Publique, a livré le bilan définitif du plan opérationnel de ce Magal 2019. Selon lui, 970 interpellations ont été faites dont certaines pour vols et d’autres pour détention de drogue. Pour ce qui est de la drogue, le commissaire divisionnaire a confié que la police a saisi 5 kg de chanvre indien, 346 cornets saisi et 111 joints récupérés par devers des individus venus prendre part au Grand Magal. Sur le bilan des accidents, Abdoulaye Diop renseigne sur un nombre de 137 dont 78 accidents matériels et 55 accidents corporels. Le directeur de la sécurité publique a livré ces chiffres au terme de la cérémonie officielle marquant la fin du magal.