Mady Touré dans le Ndoucoumane : « Kaffrine a violé les textes... J'ai choisi de faire campagne et le 30 juillet je dirai si je rentre dans le consensus ou si j'irais aux urnes »

Mady Touré a rencontré les différents clubs de football de Kaffrine. Toutefois, un fait marquant a attiré son attention ainsi que celle de sa délégation.



En effet, lors de leur tête-à-tête avec le candidat, les clubs ont décidé à l'unanimité de faire une motion de soutien au profit de Me Augustin Senghor et d'inviter son adversaire à rejoindre cette démarche jugée "fédératrice au service du développement du football Sénégalais".



Prenant la parole, Mady Touré n'a pas manqué de flétrir cette démarche : " nous avons entendu la motion qui a été prise pour me dire qu'ils sont avec le consensus autour de Me Augustin Senghor. Ils ont le droit de choisir leur camp, mais pour ma part, ce n'est pas une surprise. Je le savais avant d'arriver ici. Mais ce que je déplore en tant que sénégalais, en tant qu'acteur du football, c'est qu'ils puissent prendre une motion sans l'avis des autres parce que la ligue de Kaffrine, est une ligue qui est dans la fédération sénégalaise de football..."



Mady Touré de poursuivre : " le vote est secret... Aujourd'hui Kaffrine, avec tout le respect que je dois à Kaffrine, a violé les textes, mais je m'en tiens là... Le vote viendra du bon Dieu et rien ne changera dans ma démarche. J'ai choisi de faire campagne et le 30 juillet je dirai si je rentre dans le consensus ou si j'irais aux urnes..."



En dépit de cela, M. Touré a présenté son programme articulé autour de 7 points : Nouvelle gouvernance, nouvelle politique de marketing, les infrastructures, la politique de développement, le football féminin, la politique sociale, entre autres...