Mady Touré : « Si je gagne, le président Macky Sall sera à mes côtés... »

Lors de son face à face avec les dirigeants de clubs de football et autres associations sportives, Mady Touré, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) s'est dit confiant pour la suite des événements.



Profitant de la présentation de son programme à Dakar, après une tournée de plusieurs étapes, il fera comprendre que " si je gagne le président Macky Sall sera à mes côtés... "



Une manière de dire qu'il a assez largement contribué à la création d'emplois au Sénégal (un peu plus de 300 au total), à travers son académie Génération Foot. Et, rien que pour ça il espère continuer d'avoir le soutien du chef de l'État, si toutefois il devenait le nouveau patron du football sénégalais...