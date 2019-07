Madrid 2019 : Le Prix World Quality Commitment dans la catégorie Or sera attribué cette année au patron de Global Logistique BTP

La remise du Trophée, dans la catégorie Or, aura lieu à Madrid les 22 et 23 septembre 2019, avec la remise des prix dans le spectaculaire complexe du Palais des Congrès Melia Castilla, dans le quartier des affaires de Madrid. À cet effet, des délégués d'entreprises, d'organisations, d'universités et d'établissements d'enseignement et des lauréats participeront à cette cérémonie avec notamment d'autres dirigeants.



Ainsi, la convention World Quality Commitment qui aura lieu à Madrid ouvrira ses rideaux par une cérémonie d’inauguration, s'en suivront deux séminaires présentés par BID Group One et l'Université Polytechnique de Madrid (UPM), un rassemblement entre les organisations participantes pour favoriser le networking, un dîner de Gala au cours de la remise des trophées, une discussion avec Global Logistique BTP axée sur les bénéfices sur les réseaux sociaux etc.



La présence de Mr Amadou Diallo, patron de Global Logistique BTP à cette Convention Internationale BID à la Qualité, pour recevoir le Prix WQC à Madrid, selon les organisateurs, augmentera ses possibilités de Networking, tant pour les projets de son entreprise comme les bénéfices pour consolider son avance par rapport à la concurrence.



À rappeler que Global Logistique BTP a su développer une gamme de services étendue, depuis les travaux de génie civil, le terrassement jusqu'à la location d'engins BTP et la vente d'adjuvants dont elle est la représentante exclusive de " CHEMZY". Elle s'active aussi dans la location de matériels et d'engins BTP tels les malaxeurs, tracto-pelles, Poclain, éleveurs télescopiques, bulldozers, camions bennes, citernes d'eau, chargeurs, graders, entre autres. L'entreprise a participé à la mise en place de périmètres irrigués dans l'île à Morphil, plus particulièrement à Cas-cas, de l'autoroute Ila Touba, du centre International de Conférence Abdou Diouf et bien d'autres ouvrages...