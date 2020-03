Madické Niang sur le décès de Abdoulaye Niang : « Je viens de perdre un oncle exceptionnel. Il a beaucoup influencé durant ma tendre enfance, mon encrage au Mouridisme »

Serigne Abdoulaye Niang, mon oncle paternel et célèbre déclamateur des Xassaïdes de Serigne Touba, a été arraché à notre affection, décédé ce matin à l’âge de 94 ans.







Serigne Abdoulaye Niang, et la déclamation des Xassaïdes de Serigne Touba : c’est toute une histoire, toute une vie. Il a été l’un des précurseurs à fonder et à former des « Dahiras» à Saint-Louis du Sénégal pour la déclamation exclusive des poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul. Serigne Touba, était sa raison de vivre, les Xassaïdes de l’illustre guide : sa passion et son unique centre d’intérêt.







Je me rappelle encore, que les médecins lui avaient interdit de déclamer des Xassaïdes au risque de contracter le cancer de la gorge à un certain âge. Il refusa formellement d’abdiquer et continuera ses chants, jusqu’à l’extinction totale de sa voix. Face à cette situation, il a aussi initié toute sa progéniture (hommes et femmes) à la déclamation des Xassaïdes, elle est d’ailleurs connue des plateaux de télévisions.







Je viens de perdre un oncle exceptionnel. Il a beaucoup influencé durant ma tendre enfance, mon encrage au Mouridisme. La communauté Mouride vient également de perdre un symbole de sa culture poétique. Je voudrais associer à la présentation de mes condoléances toute la Mouridiyah, mais également toute la diaspora sénégalaise, qui l’aura accompagnée jusqu’à son dernier souffle. Que la terre Sainte de Touba, lui soit légère. Qu’Allah Lui Accorde le Paradis Éternel.







Président Madické Niang.