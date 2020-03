Madické Niang sur feu Chérif Abdourahmane Fall Tilala : « C’était un guide exemplaire, au sens élevé de l’humanité »

La présence de l’ancien ministre des affaires étrangères sous Wade à la levée du corps de Chérif Abdourahmane Fall Tilala n’est pas fortuite. Me Madické Niang, connaissant bien le guide Baaye Fall, témoigne : « il soutenait ses semblables, ses voisins et n’avait pas de limites dans les actes de bienfaisance », rappelle le président de la coalition Madické2019. Le candidat malheureux de la dernière présidentielle de continuer : « nous avions de profondes relations, lui et moi. Je rappelle d’ailleurs que c’est moi qui l’ai mis en rapport avec le président Abdoulaye Wade et facilité ses relations avec l’actuel président Macky Sall ». Le guide des Baaye Faal était un fervent croyant. Il faisait également la fierté de ses fidèles. Un exemple typique d’une figure religieuse exemplaire », ajoute l’ancien ministre de la justice.