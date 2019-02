Madické Niang rejoint par des Karimistes et une partie importante de la base du PDS

Encore des soutiens et des ralliements qui se dessinent pour le candidat de la Coalition Madické 2019. La base du PDS montre une attention particulière au candidat Me Madické Niang et les rapprochements à la veille de l'entame de la campagne électorale deviennent inévitables.



Un membre du comité directeur du PDS à Guédiawaye, en la personne de Rokhaya Diouf a rejoint Me Madické Niang en vue des élections présidentielles. Cette militante de la première heure du PDS rejoint ainsi le candidat de Madické 2019 avec toute sa base.



Au même moment, un karimiste de la première heure, le coordinateur du mouvement des Karimistes à Guédiawaye, Djadji Ngom, vient grossir les rangs de Madické Niang.



Au moment ou des alliances avec Idrissa Seck sont en train d’être mises en place au sommet du PDS, Me Madické Niang, de son côté, récupéré la base électorale naturelle du parti. Une base qui peut changer la donne des le premier tour et qui pourrait amener le candidat au second tour.



En prélude à ces rencontres, la grande famille de Madické Niang a été reçue cet après-midi au siège de Madické 2019. Un message de soutien indéfectible ayant été adressé : « Vous n'êtes pas seul dans le combat, votre ambition est la nôtre. Nous vous remercions vivement pour nous avoir accordé cette audience. »