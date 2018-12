Madické Niang : « Avec 6 coalitions assez fortes, Macky Sall sera inéluctablement au deuxième tour et sera battu »

Venu prendre part à la cérémonie de lancement de la Pose, la plateforme de sécurisation des élections, Me Mame Adama Guèye était en compagnie de certains leaders politiques tels Malick Gakou, Idrissa Seck, Abdoul Mbaye, le Pr Issa Sall, Ousmane Sonko, Aïda Mbodj, Me Madické Niang. Pour ce dernier, ceci est déjà une coalition et ce programme de ladite plateforme sera accepté de tous.

Venu prendre part à la cérémonie de lancement de la Pose, la plateforme de sécurisation des élections, Me Mame Adama Guèye était en compagnie de certains leaders politiques tels Malick Gakou, Idrissa Seck, Abdoul Mbaye, le Pr Issa Sall, Ousmane Sonko, Aïda Mbodj, Me Madické Niang. Pour ce dernier, ceci est déjà une coalition et ce programme de ladite plateforme sera accepté de tous.