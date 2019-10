Madiakhaté Niang, 3ème SG sortant du SUTT : « Nous sortons de ce mandat avec beaucoup de satisfaction »

Le syndicat unique des travailleurs du trésor du Sénégal (Sutt) a organisé ce samedi 05 octobre à Dakar, son troisième congrès ordinaire. Une rencontre de haute facture qui s’est tenue en présence du conseiller technique du ministre des Finances et du Budget, du directeur général de la Comptabilité publique et du trésor, du président de l’Union des syndicats des travailleurs du trésor public et de la comptabilité publique de l’espace Uemoa, des SG des syndicats des travailleurs du trésor public des pays de la sous-région, ainsi que d’autres SG nationaux et membres de ladite association.



Ce congrès a été une occasion pour le troisième secrétaire général sortant, de revenir sur le bilan de l'exercice de son mandat de trois ans qui est arrivé à terme. « Nous avons connu un mandat calme marqué par le dialogue et la concertation », se réjouit-il. À en croire Madiakhaté Niang, son passage à la tête du Sutt a permis d’avoir des acquis considérables pour le personnel du trésor.



À ce titre, il rappelle à juste titre que « toutes les questions intéressant les membres du Sutt ont été posées à monsieur le directeur général de la comptabilité publique et ont été traitées suivant les intérêts majeurs du trésor. Donc, c’est un mandat caractérisé par des acquis, par la défense des intérêts de nos membres et du trésor public en général ».



Madiakhaté de magnifier la bonne collaboration qui prévaut entre l’organisation et la tutelle. « Il est du ressort du syndicat de faire remonter les principales préoccupations du personnel aux autorités surtout en ce qui concerne la gestion des carrières de ses agents. Des préoccupations que le Sutt a bien voulu émettre à l’endroit de l’autorité qui a eu à cet effet une oreille attentive à notre égard car cela a été bien traité au sein de notre administration », renseigne le syndicaliste.



Jetant aussi un regard sur l’union mise en orbite dans la sous-région et qui coiffe l’ensemble des organisations syndicales, l’agent du trésor « d’encourager la dynamique dans laquelle s’est inscrite l’union. Une dynamique d’intégration de nos agents, de continuité, du travail qui est déjà entamée par nos différents directeurs généraux dans le cadre de cette organisation qui les regroupe au sein de l’Uemoa ».



À l’issue de ce congrès ordinaire, l’on connaîtra le nom du nouveau secrétaire général qui prendra les destinées du SUTT.