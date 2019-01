Madame Mbaye Néné Ndiaye (Hcct) : ' Entre Touba et Mbacké, nous travaillons à enterrer toutes les haches de guerre et le défi est déjà relevé '

Quand toutes les sensibilités de la coalition Benno Bokk Yakaar se regroupent en un même endroit, c'est qu'il y a lieu de le mentionner. Tant les guéguerres ont affaibli la mouvance présidentielle entre Touba et Mbacké. C'est d'ailleurs ce que relèvera dans son discours, Madame Mbaye Néné Ndiaye, marraine de la finale de football des sports travaillistes à Mbacké. En effet, la Haute Conseillère des Collectivités Territoriales se réjouira de la nouvelle dynamique enclenchée en perspective de la présidentielle 2019.



'' Nous avons l'urgente obligation de nous retrouver autour d'un même idéal, d'un même objectif. Nous travaillons, tous les jours, à réconcilier les leaders qui ont entretenu des relations délétères et aujourd'hui les clivages sont dépassés. Sans l'union des cœurs, nous n'arriverons jamais à dominer l'adversaire. ''



Plusieurs personnalités politiques ont assisté à la rencontre. C'est le cas notamment du maire Abdou Mbacké Ndao, du Dg de la Sogip Sa Gallo Sow, des maires des communes rurales comme celles de Taïf, de Taïba Tchékène, des anciens députés Aïda Gaye et Baye Maguette Diakhaté et de l'essentiel des leaders femmes de Touba qui ont envoyé, à l'image de Sokhna Mame Khary Mbacké et de Sokhna Mame Say Mbacké, des délégations.



À Touba et Mbacké, malgré la période de précampagne électorale où la médiatisation de propos propagandistes est interdite, la mouvance présidentielle comme l'opposition déroulent activement leurs manifestations politiques.