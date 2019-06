Madame Mbaye Néné Ndiaye (HCCT) : « Concentrons-nous sur le dialogue national et refusons d'être divertis ! »

Haute conseillère des collectivités territoriales et responsable politique Apériste à Mbacké, Madame Néné Ndiaye n'a pas pu résister à l'envie de féliciter le Président Macky Sall pour sa constance et pour le respect de ses engagements. Pour elle, ses promesses de ne protéger personne sont corroborées par des actes concrets qui prouvent qu'il tient dur comme fer à la bonne gouvernance.





" En demandant l'ouverture d'une information judiciaire, Le Président Macky Sall vient encore une fois de montrer à l'opinion nationale et internationale son souci de veiller à la bonne gouvernance promise et prônée depuis son accession à la magistrature suprême. Et c'est aussi une façon de corroborer ses dires en faisant savoir depuis mars 2012, qu'il ne protégera personne. ''





Seulement, elle dira trouver absurde tout ce tollé provoqué par un simple reportage et entretenu par l'opposition. '' C'est complément incompréhensible, fait-elle remarquer, que les gens en veulent au frère du Président, en l'occurrence Mr Aliou Sall, parce que tout simplement une chaîne de télévision étrangère a fait un reportage très déséquilibré et à charge, non pas contre la personne d'Aliou Sall mais contre l'État du Sénégal qu'il juge dès l'entame du reportage, d'État corrompu. Ce qui est inacceptable quand on voit tous les efforts consentis par le Président Macky Sall contre la corruption et l'instauration de la bonne gouvernance ''. Elle poursuit : ''Je ne crois aucunement à la malédiction du pétrole que certains veulent ériger en règle alors que beaucoup de pays sont devenus très riches grâce aux ressources pétrolières. Ce qu'il y a lieu à savoir, est l'usage des médias par certains puissances étrangères aidées par une certaine frange de l'opposition pour déstabiliser et s'accaparer nos ressources. ''



Madame Mbaye Néné Ndiaye de supposer que ''le Sénégal, au moment des découvertes, n'agira jamais contre les intérêts de son pays. '' Elle en appellera à la responsabilité de tout un chacun pour éviter que des forces extérieures interviennent à travers leurs puissances médiatiques pour nous détourner de notre objectif, qui est d'accompagner le Président Macky Sall à réussir son quinquennat au bénéfice des populations. La justice étant saisie, concentrons-nous sur le dialogue national initié par le Président pour discuter des problèmes essentiels de notre pays. Nous sommes un peuple indivisible...''