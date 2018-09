Madagascar vs Sénégal : Tout ce qu’il faut savoir sur les « Baréa »

Créée en 1962 la sélection Malgache est constituée par une sélection des meilleurs joueurs du moment sous l'égide de la Fédération Malgache de football. Amené par le Français Nicolas Dupuis depuis Mars 2017, l'équipe de football de Madagascar n’a jusque-là jamais participé à des compétitions internationales. Au plan africain, le parcours de l’équipe Malgache est loin d’être reluisant, avec à leur actif aucune participation à une phase finale de la CAN.



Malgré un léger essor noté dans l’évolution du sport malgache depuis quelques années, le prochain adversaire des lions du Sénégal est loin d’être un monstre du football. Placés au 107 ème rang du classement FIFA actuel, les malgaches peuvent toutefois se targuer d’avoir remporté trois fois le tournoi triangulaire (1955, 1958, et 1968), une compétition qui regroupait les îles de l’océan indien, deux fois vainqueur des jeux de l’océan indien (1990 et 1993) et détenteur de la coupe COSAFA, édition 2015.



Trois ans après leur dernière confrontation en terre malgache, lors des éliminatoires du mondial Russie 2018 où les deux équipes s’étaient quittés sur un score de parité (2-2) ce match comptant pour la 2 ème journée des éliminatoires de la CAN 2019 s’annonce déjà décisif, notamment pour le groupe d’Aliou Cissé qui, de retour d’un mondial mitigé, est attendu en terrain hostile au sens propre comme au figuré.



La sélection malgache compte dans son effectif un nombre conséquent d’expatriés dont le défenseur central Thomas Fontaine un habitué de la L1 française, le milieu de terrain Dimitri Caloin une force de la nature, indispensable dans le système de jeu du coach Nicolas Dupuis. Sans oublier William le fer de lance de cette sélection malgache qui compte percer la défense des Lions.



Avec un match qui s’annonce d’ores et déjà fermé pour les Lions du Sénégal qui devront braver la chaleur et les rigueurs du climat, les Baréa présentement deuxième de leur poule suite à leur victoire contre le Soudan (2-0), comptent tenir le Sénégal en échec ce 9 septembre à 11h30 GMT. Et, continuer ainsi à nourrir leurs espoirs de participation à la CAN 2019...