Madagascar : un contingent militaire dit prendre le contrôle des forces armées

Un contingent de l'armée malgache a affirmé dimanche avoir pris le contrôle des forces armées du pays, après avoir rejoint la veille les manifestants anti-gouvernementaux et appelé les forces de sécurité à "refuser les ordres".



"Désormais, tous les ordres de l'armée malgache, qu'ils soient terrestres, aériens ou militaires, émaneront du quartier général du CAPSAT (Corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques)", ont annoncé les officiers de ce contingent dans une déclaration vidéo.



En 2009, cette base située à la périphérie de la capitale malgache, avait déjà mené une mutinerie lors du soulèvement populaire qui avait porté au pouvoir l'actuel président.



Une nouvelle manifestation est prévue dimanche matin dans la capitale malgache, tandis qu'une cérémonie de funérailles d'un soldat tué lors d'une manifestation la veille était en cours.

