Madagascar : deux français qui prévoyaient d’assassiner le président Andry Rajoelina arretés

Deux français qui planifiaient l’assassinat du président malgache ont été arrêtés mardi à Antananarivo. Selon la procureure générale auprès de la cour d’appel, qui s'est exprimée mercredi 21 juillet au soir, les deux hommes auraient été inculpés pour atteinte à la sûreté de l’État. Ils étaient toujours placés en garde à vue mercredi soir avec leurs épouses. Selon la procureure, les enquêteurs auraient les preuves matérielles que Paul Rafanoharana, un Franco-Malgache, et Philippe François, un Français, prévoyaient d’assassiner de « hautes personnalités politiques », dont le président de la République, Andry Rajoelina. La procureure n’apporte pas plus de précisions sur l’arrestation, ni sur ces preuves, pas plus que sur la procédure judiciaire en cours. Selon une source proche du dossier, les deux hommes étaient toujours en garde à vue mercredi et jusqu’à 18 heures, les avocats n’ont pas pu voir leurs clients. Philippe François et Paul Rafanoharana sont tous les deux saint-cyriens. Le premier était à la tête d’un fonds d’investissement, le deuxième est le conseiller de Monseigneur Odon, l’archevêque d’Antananarivo. Le nom de Paul Rafanoharana avait circulé récemment comme potentiel futur Premier ministre en cas de remaniement. D’après une source qui préfère rester anonyme, Paul Rafanoharana a été interpellé par une dizaine d’hommes armés à son domicile mardi soir. Philippe François l’a été dans la salle d’embarquement de l’aéroport d’Ivato alors qu’il s’apprêtait à partir pour la France.