Madagascar: Un deuxième décès lié au Coronavirus.

Et de deux pour Madagascar. La Grande Ile déplore son deuxième décès lié au Coronavirus. Cette fois-ci, ce n'est pas un citoyen malgache mais un expatrié philippin. Selon le site madagascar-tribune.com lu à Dakaractu, il était employé à la société Ambatovy à Toamasina et était hospitalisé dans l'unité sanitaire de ladite entreprise. Il a été diagnostiqué positif au Coronavirus quelques jours après son admission dans ce centre médical. C'est un communiqué interne de l'entreprise qui a annoncé cette nouvelle.



Madagascar a recensé 322 cas de coronavirus dont 119 guéris et 02 décès. Donc, à ce jour, 201 patients sont pris en charge dans les structures sanitaires du pays.



Lors de son adresse à la nation, dimanche dernier, Andry Rajoelina a dédouané le covid-organics dans ce qui apparaît comme une nouvelle vague de la maladie dans son pays. Selon le président malgache, les nouveaux malades n'ont pas pris la tisane mise au point par l'IMRA.