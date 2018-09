Madagascar/Sénégal : Pelouse catastrophique et pression du public sont les principales craintes des Lions

Madagascar/Sénégal aura lieu ce dimanche à 11h30 GMT sur une pelouse catastrophique. Le gazon du stade municipal de Mahamasina à Antananarivo est un vrai champ labouré. L’aire de jeu est en piteux état, jaunie, voire brûlée à certains endroits. Et, c’est la principale crainte des hommes de Aliou Cissé au-delà de la pression du public, pour ce match comptant pour la deuxième journée du groupe A des qualifications à la CAN 2019. Ces conditions difficiles vont handicaper les Lions, habitués la plupart du temps à évoluer sur des pelouses en très bon état. Contrairement aux Barea malgaches, qui sont habitués à jouer sur cette pelouse et ce sera un avantage certain pour eux.

L'équipe de Madagascar a des allures d'armada qui espère voguer vers une première victoire contre le Sénégal, à domicile. Devant son public, l'équipe de Madagascar aura un soutien de poids mais devra gérer l'attente qui en découle. Le succès face au Soudan et la position de co-leader du groupe A ont déjà gonflé les supporters.



En face, le sélectionneur des Lions mise sur le vécu et l'expérience de son groupe pour éviter le piège. Lors de leur précédente sortie dans cette grande Île de l'océan Indien, les Lions avaient frôlé la défaite en match aller du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du monde. Menés 2-0, ils ont pu revenir au score (2-2), en deuxième mi-temps...