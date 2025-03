Macron recevra Zelensky pour préparer le sommet sur la sécurité

Les présidents français et ukrainien se retrouveront à Paris en amont du sommet sur la sécurité qui pourrait mettre en place des “garanties de sécurité” pour Kiev.

Objectif: “finaliser” les travaux sur le soutien militaire “à court terme” à l’Ukraine

“Le chef de l’État redira au président Zelensky que la France fera de la poursuite et du renforcement du soutien militaire et financier à l’Ukraine sa priorité absolue”, a déclaré l’Élysée dans un communiqué. Les deux dirigeants feront des déclarations devant la presse, avant un entretien bilatéral et un dîner de travail.