Macky2012 : Les femmes de la coalition 'dézinguent' Me Moussa Diop et appellent à la restructuration.

Toutes ‘griffes’ dehors, les femmes de la coalition Macky 2012 avec à leur tête Mously Diakhaté, ont animé un point de presse ce Mercredi pour parler de l’avenir de la coalition et de l’actualité. Elles ont naturellement parlé de Me Moussa Diop en fustigeant sa démarche qui, d’après elles, « ne répondrait pas à la bonne marche de la coalition qui doit être debout pour un soutien sans précédent du président Macky Sall. » Mously Diakhaté et ses accompagnatrices révèlent d’ailleurs que l’homme de Dakar Dem Dikk serait à l’origine de certaines manœuvres politiques pour se doter d’une forte représentativité en vue de mettre en place son propre parti. Ces femmes d'appeler le président à prendre les mesures qu’il faut pour que la coalition retrouve son lustre d’antan.