Macky tend la main à Serigne Modou Kara…

Une délégation présidentielle a pris part ce jour à la Place du Souvenir, au lancement officiel du "Tollou Allarba", un projet de Serigne Modou Kara qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Le ministre de la santé et de l’action sociale, porte parole du gouvernement, s’est réjoui du projet du guide qu’il considère comme l’une des priorités du Plan Sénégal Émergent pour l’essor de l’agriculture. Ainsi annonçant pour sa part d’accompagner le président de la République, le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr dira à Serigne Modou Kara que le président Macky Sall lui tend la main afin d’agir et d'insuffler le véritable développement, car tout le monde sait " le travail que vous accomplissez surtout avec le Bamba Fepp, dans le diwane et aujourd’hui vous touchez un axe important du Plan Sénégal Émergent : l’agriculture pour une économie endogène... "