Macky récompense ses « RAA » : Raki Wane nommée 1ère secrétaire de l'ambassade du Sénégal au canada

Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, l’Alliance pour la République a pu compter sur une bande de jeunes hommes et femmes prêts à défendre les réalisations et la politique de son Chef à tout moment. Ces « RAA », (Répondeurs Automatiques de l’Apr) ainsi gentiment appelés, comptent de bien connus tels RackyWane, une sénégalaise bon teint amie du couple présidentiel et établie dans l’hexagone.

Si on parle de Racky, c’est qu’elle vient d’être bombardée première secrétaire de l'ambassade du Sénégal au Canada. Rien que ça ! Etre blogueur (se) du Chef de l’État ça paye. Vivement que les autres « RAA » soient servis...