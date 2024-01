Macky préconise le retour aux valeurs: " am jom, am jaanu biir, am ngor, am kersa ak teggin, saangg soutoureu"

Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Macky Sall a rappelé lors de son discours d'ouverture de la rentrée des Cours et Tribunaux 2024, tenu, ce jeudi 25 janvier 2024, les valeurs que la société sénégalaise doit préserver. "Je ne parle pas ici du Contrat social au sens de Jean Jacques Rousseau. Je pense plutôt à nos propres valeurs de culture et de civilisation qui nous enseignent les vertus et lois de la vie en société : am jom, am jaanu biir, am ngor, am kersa ak teggin, saangg soutoureu.



Pour le président Macky Sall, "ce sont là des valeurs ancestrales connues de toutes les composantes socioculturelles de la nation sénégalaise, et qui constituent autant de barrières morales à ne pas franchir par respect pour la dignité humaine". Enfin, confie le chef de l'Etat," c’est en pratiquant ces valeurs que nous revitalisons les fondements de notre vivre ensemble. Et c’est à cela que je convie chaque citoyen et chaque citoyenne en déclarant ouverte l’année judiciaire 2024".