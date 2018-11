Macky candidat du Ps en 2019 : Le jeune Bassirou Samb charge Tanor et Cie (Document)

Message d'un jeune militant socialiste à l’ occasion du congrès de la honte



CAMARADE "SECRETAIRE GENERAL",

CAMARADES MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE ET DU COMITE CENTRAL,

Camarades membres des mouvements intégrés et affiliés,

Camarades membres du Conseil consultatif des sages,

Ce jour est historique pour notre parti. Historique, car vous avez pris la décision d'investir pour la première fois un libéral comme candidat à l'élection présidentielle.

Camarades,

Je voudrais vous parler de vous-mêmes.

Mais qui êtes-vous camarades socialistes? Vous êtes les héritiers de Senghor, vous êtes ceux qui ont fait le Sénégal, vous êtes les gens debout, courageux, qui sur le chemin des champs, dans les villages, dans les usines, sur le chemin du port, à Thiès, à Dakar, à Kaolack, à Ziguinchor...

Camarades socialistes,

Vous le savez, sans vous le Sénégal ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, sans vous l'histoire ne serait pas l'histoire. Voilà qui vous êtes, voilà l'héritage que vous avez entre vos mains. Alors quand on est cette personne et qu'on appartient au parti de Senghor, on doit assumer sa responsabilité... C'est pourquoi, quand on choisit comme slogan "le socialisme des valeurs ", nous avons choisis d'assumer notre responsabilité. Ces valeurs, ce n’est pas n'importe quelles valeurs, ces valeurs sont d'aborder le courage, le patriotisme. Ces valeurs, c'est l'engagement, sans remaniement, sans compromission, sans un petit calcul d'intérêt personnel mais en ayant comme seul intérêt le Sénégal, voilà le Parti socialiste.



Camarades congressistes,

En 1948, quand Senghor a décidé de quitter la SFIO, il avait quitté sur des valeurs, il avait quitté parce qu’il ne se reconnaissait plus, il a quitté pour fonder le BDS (Bloc Démocratique Sénégalais). Ça, c'est notre histoire et c'est l'histoire du Sénégal. Comment voulez-vous que nous oublions cela?

Comment voulez-vous qu'on vendange cet héritage? Parce qu'on veut un poste ou parce qu’on veut préserver un intérêt? Nous ne l'accepterons pas.



Maintenant, si nous sommes convaincu de qui nous sommes, si nous sommes convaincu a quel parti nous appartenons, le Sénégal doit nous intéresser.



Camarades

Le Parti socialiste a été créé pour le Sénégal, il a été créé par des patriotes dignes pour le Senegal. Voilà, pourquoi, on ira à la conquête du pouvoir. On le fera parce que c'est notre responsabilité, on le fera parce que les Sénégalais nous attendent, on le fera parce que le Sénégal en a besoin.



Chers camarades,

Permettez-nous de vous dire combien nous sommes fiers d'avoir comme leader Khalifa Ababacar Sall. Combien nous sommes fiers de partagé avec lui ces idées que je viens de décrire, de partagé avec lui cette volonté inébranlable de conquérir le pouvoir.

Avec lui, nous sommes sûrs que la flamme des pères fondateurs ne s'éteindra JAMAIS

C'est pourquoi, nous avons décidé, en dignes héritiers, de l'investir comme porte étendard des socialistes à la prochaine élection présidentielle



Bassirou Samb

Jeune Militant du parti socialiste

Membre du bureau politique