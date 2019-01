Macky Sall veut sonner la fin des exportations des matières premières hors du continent

Le président de la République Macky Sall s’est montré convaincu que le développement de l’Afrique ne se fera qu’avec les africains. Il a d’ailleurs déploré le niveau d’exportation de nos matières premières hors du continent. Venu présider la cérémonie officielle de 3e conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique, il a plaidé en faveur de la transformation des matières premières dans le continent pour nous donner plus de valeur ajoutée.



‘’L’Afrique qui émerge est une Afrique qui transforme ses matières premières pour créer des chaînes de valeur, générer des emplois et vaincre le chômage endémique des jeunes. Nous devons réformer et poursuivre les efforts d’amélioration de l’environnement des affaires pour attirer plus d’investissements privés et saisir les opportunités de délocalisation d’entreprise’’, a déclaré le président Macky devant ses hôtes de marque et les invités à cette rencontre internationale.