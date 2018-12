Macky Sall sur les délestages : « Le ‘’khouy khamathie’’ n’existe plus »

Lors de la présentation de son livre, Macky Sall est revenu sur les délestages. Selon le chef de l'Etat, « Il y’a moins de coupure et le ‘’khouy khamathie’’ n’existe plus. Nous avons du rattrapage à faire sur les infrastructures. Ce travail, il faudra le poursuivre mais il faut réformer. Regardez Dakar, ça ressemble à quoi ? Partout, c’est des parkings géants de véhicules. On ne peut plus circuler. Parfois, ce sont des parkings, des espaces de vente de véhicules. Les maisons sont encombrées. Vous croyez que cela peut continuer en tant que ville qui a une ambition d’être une vitrine ? Il va falloir s’attaquer à ça. Cela ne va plaire à tout le monde. On me dira même qu’il ne faut pas dire ça à la veille des élections. Je le dirais quand même parce que nous devons avancer de façon dé- terminante sur nos ambitions. Je crois que le Sénégal peut être, de- main, une étoile pour l'Afrique. »