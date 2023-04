Macky Sall sur le dialogue : « Il n’y aura pas de gouvernement d’union nationale »

Le président Macky Sall a indiqué qu’il était disponible à dialoguer avec l’opposition pour préserver la démocratie du Sénégal. Il explique qu’il y aura pas de gouvernement d’union nationale au Sénégal. « Je veux dialoguer mais il n’y aura pas de gouvernement d’union nationale. Le gouvernement n’a pas de problème de légitimité. Et je suis sur qu’à l’état actuel des choses, l’opposition même ne voudrait pas ça parce qu’on est à la veille des élections. Mais y’a toujours moyen pour le président d’opérer des élargissements. Mais pour le moment, j’invite au dialogue et quand je saurais ce que l’opposition veut, on avisera… »