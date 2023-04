Macky Sall sur le 3e mandat : « le moment venu, j’en parlerai In Shaa Allah. Ça sera dans pas longtemps »

Interrogé sur la lancinante question d’un probable 3e mandat en 2024, le président Macky Sall d’indiquer « je l’ai dit et je le répète, j’en parlerai au moment venu dans pas longtemps In Shaa Allah. Je partage ceci avec des gens dans une coalition. Au moment venu, on essaiera d’en parler. Certains en parlent depuis 2012, mais la décision sera prise dans une courte durée. J’en parlerai sous peu In Shaa Allah »