Macky Sall sur la sécurité : « Le Sénégal dispose d’un arsenal important »

Le président Macky Sall s’est exprimé sur la sécurité que ça soit intérieur ou extérieur, en indiquant le pays est en sécurité. « Je rassure tous les sénégalais que le pays est en sécurité. On en a montré lors du 4 avril même si c’est pas tout. Je ne veux pas trop parler de l’armée. Mais sachez que que ça soit la police et la gendarmerie ou l’armée, on dispose d’un arsenal important. Des bases militaires sont créées et le Sénégal en gagne en sécurité. Tout le monde peut être rassuré »