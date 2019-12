Macky Sall sur la dette publique : « L'Afrique n'est pas une exception. En réalité ce qui handicape le continent ce sont les préjugés... »

Se prononçant sur la situation de la dette Africaine, lors de la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable, le président Macky Sall n’a pas manqué de livrer son avis tranché. Selon lui, ce sont surtout les préjugés et le regard stigmatisant posés sur le continent noir qui exacerbent la perception du risque. « L'Afrique n'est pas une exception. En réalité ce qui handicape le continent ce sont les préjugés... » Déplorera-t-il. Cette exagération de la perception du risque a donc pour conséquences directes : « Le renchérissement du loyer d’argent et le renchérissement de l’investissement… À vrai dire, le risque en Afrique n’est pas plus élevé que dans les autres régions du monde. Les Africains payent leurs dettes malgré tout cela… »