Le collectif Nio Laànk a déroulé cet après-midi, dans plusieurs localités du pays, des manifestations pour contester la mal gouvernance, la hausse du prix de l’électricité entre autres revendications…



À la place de nation, le collectif composé de plusieurs associations de la société civile, de mouvements syndicaux, Y’en a marre, et même des associations de retraités a fait une démonstration de force relativement discutable. Une foule qui est certes plus ou moins comparable à celle précédente dans cette même place de l’obélisque. Toutefois, le collectif s’est réjoui de cette mobilisation qui a vu l’adhésion de plusieurs couches de la société. C’est le cas de Babacar Diop, coordonnateur de la FDS. Il a fustigé cette attitude de l’État sur cette hausse « sans raison » du prix de l’électricité. « Nous sommes bien engagés dans la lutte et nous ne lâcherons rien car, Macky Sall est quelqu’un qui se nourrit d’injustices et la vit…», soutient le professeur récemment libéré.



Il fera savoir que l’un de leurs objectifs est d’appeler au soutien pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Il n’exclura pas aussi d’aller jusqu’à la prison pour qu’ils soient libres car, ils se battent pour la bonne cause.