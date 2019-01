Macky Sall se félicite ‘’des productions agricoles record dans le domaine horticole’’

Étant un des piliers de notre économie nationale, le secteur agricole a enregistré au cours de l’année dernière des productions agricoles record, particulièrement dans le domaine horticole, a annoncé ce jeudi 24 janvier 2019, Macky Sall. C’était au cours de la cérémonie officielle d’inauguration de la Gare des gros porteurs et du Marché d’intérêt national. Le président de la République s’est fortement réjoui des résultats obtenus au niveau du secteur horticole.



‘’Mon gouvernement a initié le Pracas (Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise) qui nous a valu des productions agricoles record, particulièrement dans le domaine horticole. En effet, les productions horticoles ont atteint pour la campagne 2017-2018, 1.446.360 tonnes contre 905.000 tonnes en 2011-2012, soit une hausse de plus de 45%’’.



Poursuivant la même tendance, renseigne le président Macky Sall, ‘’les exportations de produits horticoles ont doublé, passant de 56.778 tonnes en 2012 à 122.148 tonnes en 2018. Avec ces résultats exceptionnels, nos braves producteurs sont confrontés à un déficit d’infrastructures adéquates de stockage, de transformation et de mise en marché. Ce qui entraîne des pertes post-récoltes très importantes (plus de 40% pour certaines spéculations) et entrave la couverture correcte du marché’’.



Ce qui, selon lui, a pour conséquence d’atténuer fortement la valorisation de notre énorme potentiel dans le marché des fruits et légumes. À cela, s’ajoute la nécessité de présenter une offre conforme aux normes requises afin de saisir pleinement les opportunités des marchés d’exportation.



C’est le sens du marché d’intérêt national, qui doit nous permettre de lever toutes ces contraintes qui pèsent sur notre compétitivité au niveau du marché régional.