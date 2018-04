Macky Sall satisfait de la célébration du 4 avril : « Le défilé militaire habillé et motorisé a été une parfaite réussite »

Félicitant les généraux de corps d’armées Cheikh Guèye et Meïssa Niang, respectivement chef d’Etat-major des armées et haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la Justice militaire, et le colonel Tamba de la Zone une, le chef suprême des Forces armées sénégalaises s’est dit satisfait de la célébration du 4 avril, marquant le 58e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. « Le défilé militaire habillé et motorisé a été une parfaite réussite », a déclaré le président de la République, ce mercredi.



Macky Sall, séduit par la démonstration de force des troupes, dira que « la parade est l’une des meilleures indications de la discipline et de l’état moral ». Ainsi, le Premier des Sénégalais est rassuré quant aux « capacités des forces de défense et de sécurité à faire face à toutes les menaces ».



Loin de dormir sur ses lauriers, le chef de l’Etat a pris l’engagement de « doter les forces de défense et de sécurité de moyens » nécessaires pour endiguer toute menace, et d’où qu’elle vienne. Ainsi, promet-il, dès l’an prochain, une « montée en puissance » de toutes les armées (terre, air, mer, gendarmerie nationale, y compris les corps paramilitaires). A cet égard, le président Sall, qui a mis l’accent sur le nouveau matériel aux mains de la gendarmerie nationale (qui déroule un nouveau plan stratégique) et de l’armée de l’air, envisage d’étendre ce renouveau logistique à tous les autres corps.



Etant donné que les festivités marquant cet anniversaire avaient pour thème: «Contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale», le président se réjouit de ce que, sur les théâtres d’opérations à travers le monde, « nos forces contribuent grandement au rayonnement et au prestige de notre pays ».



Le président de la République, qui avait auparavant magnifié « la fibre patriotique » des élèves ayant défilé et aux maires de leurs commune d'origine, a rendu un vibrant hommage aux sauveteurs venus de l’arrondissement de Toubacouta qui ont apporté les premiers secours suite au crash de l’hélicoptère de l’armée de l’air. Macky Sall, affectant d’honorer sa promesse tenue pas plus tard que ce mardi lors de son adresse à la nation, va recevoir ces derniers au palais de la République pour une cérémonie de décorations digne de leur admirable geste.