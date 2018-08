Macky Sall répond à Karim Wade et menace : « Nous ne pouvons plus accepter que nos magistrats soient insultés »

Hier, Karim Wade, depuis Doha, a adressé une lettre aux Sénégalais. A travers cette missive, le candidat du Pds à la présidentielle de 2019 a traité certains magistrats, notamment de la Cour Suprême, de tous les noms d’oiseaux. Profitant de la cérémonie de lancement de la campagne de collecte relativement au parrainage, le président de la République a menacé de ses foudres quiconque s’attaque aux juges.



« Au nom de quoi devrait-on dire que ceux qui vont vers la majorité ont trahi la République », s’est interrogé. Avant de déclarer : « Je voudrais dire aux uns et aux autres de faire plus de respect envers la justice de notre pays. Nous ne pouvons plus accepter que nos magistrats soient insultés à longueur de journée par des gens qui pensent que la République a été faite pour qu’ils marchent dessus. Il faut qu’ils comprennent que nous vivons en République et en démocratie ».



Macky Sall croit savoir qu’il ne sert à rien de parcourir les ambassades des puissances étrangères que les problèmes du Sénégal se régleront au Sénégal. « Ce n’est pas en piétinant l’honneur du Sénégal que vous arriverez à vos fins », dira-t-il.