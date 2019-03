Macky Sall réélu : « Libre à chacun de considérer en être l'artisan! » (Diouf Sarr)

La victoire de Macky Sall reste un combat collectif, le combat d'une équipe dont la finalité a été la victoire du président Macky Sall. Ainsi pourrait s'analyser la réplique que le maire de Yoff a apporté à Moustapha Cissé Lo, non sans demander aux uns et aux autres d'avoir le triomphe modeste, car tout le monde a joué sa partition dans la victoire du candidat de Benno.

Pour le maire, Yoff reste un bastion de l'Alliance de la république et l’épicentre de la dynamique de BBY...