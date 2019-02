Macky Sall redonne le sourire aux habitants de Jaxaay : Mamadou Kassé parle d’une « mesure majeure »

Les habitants de « Jaxaay » ont retrouvé le sourire et pour cause. Le président de la République a pris une mesure forte en leur offrant leurs titres fonciers. En clair, les 2200 toits qui sont érigés dans cette localité ont été cédés gratuitement à leurs occupants. Un geste concrétisé ce mercredi 13 février par le truchement du ministre d’État et du Directeur général de la Sn-HLM. D’ailleurs, ce dernier s’est félicité de cet acte posé par Macky Sall et parle d’une mesure sociale majeure. « Depuis 23 ans, je suis dans le secteur, mais c’est la première fois que je suis témoin d’une telle bienfaisance », fait remarquer Mamadou Kassé. Pour qui, une telle mesure doit être comprise à sa juste valeur et accompagnée avec méthode.