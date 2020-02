Macky Sall rassure ses alliés : « Mon engagement ne fera jamais défaut! »

Venu assister à la cérémonie de prières et d'hommage à feu Ousmane Tanor Dieng, le président de la République, Macky Sall, a tenu à rassurer ses alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar, du Parti socialiste notamment.



Prenant la parole à la suite de la secrétaire générale nationale, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, le président de la République a rassuré les membres du parti socialiste en ces termes : « Mme Aminata Mbengue Ndiaye, j'ai noté le message du parti, mais je voudrais vous dire qu'en ce qui me concerne, mon engagement ne fera jamais défaut ».



Il s'agira pour les alliés de réaffirmer leur ancrage dans la coalition au pouvoir et leur engagement à soutenir fortement la politique publique du chef de l'État.



Le président Macky Sall d'inviter à cet effet tous les acteurs politiques à s'engager dans le sens du dialogue qu'il prône au grand bénéfice de tous les acteurs de la société...