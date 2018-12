Macky Sall rassure : « Nous ne laisserons pas les générations futures payer la facture de notre émergence »

Macky Sall a répondu aux questionnements de certains de ses concitoyens qui l’avaient interpellé à l’occasion d’une session exceptionnelle de questions/réponses qu’il a initiée sur les réseaux sociaux. Ce fut alors, plus de 1000 internautes à l’avoir interrogé sur Facebook et Tweeter sur des sujets divers. Il est ressorti de leurs interrogations des assurances de Macky Sall à l’endroit des populations.



Au sujet de l’environnement et du développement durable, le président de la République a assuré qu’ils sont au cœur de ses préoccupations. Cependant, il dit être conscient de l’impact des actions actuelles de son gouvernement et rassure qu’il n’entend pas laisser aux générations futures une ardoise salée. ‘’Nous ne laisserons pas les générations futures payer la facture de notre émergence. C'est pourquoi nous allons poursuivre l'ensemble du travail mené avec le Plan Sénégal émergent (Pse), en l'augmentant d'un volet environnemental encore plus conséquent’’.



Pour notre croissance économique : il n’y a pas de secret ! Tout est dans le Pse : de nombreux investissements infrastructurels et des programmes de grande ampleur répondant aux besoins des citoyens sénégalais. Depuis 2012, notre croissance est dans une trajectoire soutenue. Elle tourne autour de 7% par an et devrait, dans la prochaine phase du Pse, monter à 2 chiffres’’.



Sur la question des droits des citoyens, la réforme de la Constitution, Macky Sall renseigne avoir ‘’porté en 2016 et permis la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens. Il s’agit, entre autres, ‘’du droit à l’environnement sain, sur leur patrimoine foncier, et leurs ressources naturelles. Ces nouveaux droits, inscrits dans la Constitution, sont ainsi pleinement reconnus comme droits de la personne humaine’’.