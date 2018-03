Macky Sall prend à Abdoulaye Wade un de ses plus importants amis français

DAKARACTU.COM Jean-Pierre Pierre-Bloch, l'ami de plusieurs décennies du chef de l'Etat, Abdoulaye Wade, a été aperçu le 10 décembre à la cérémonie d'investiture de Macky Sall, candidat déclaré à la présidentielle de février 2012. L'évènement terminé, Pierre-Bloch a suivi le leader de l'Alliance pour la République (APR) jusqu'à son domicile. Et y est resté jusque tard dans un cercle restreint d'intimes. Avant de récidiver pour se retrouver dans une pièce de l'imposante bâtisse jaune de la maison de "Macky" à Mermoz, dans la nuit du 11 décembre.

Il a fait mieux pour s'afficher. C'est son entreprise, Médiatique, qui a fourni la sonorisation et les écrans géants à la cérémonie d'investiture. Jean-Pierre Pierre-Bloch a tourné le dos à son ami de plusieurs décennies, Abdoulaye Wade. Leur rupture a atteint un point de non-retour avec la plainte déposée contre Pierre-Bloch, en août 2010, pour mauvaise gestion présumée de 2 milliards qui lui ont été remis dans le cadre de la communication de la troisième édition du Festival mondial des arts nègres (Fesman).

Ce n'est pas par hasard qu'il s'est rabattu sur Macky Sall avec qu'il avait collaboré pour faire triompher Abdoulaye Wade au cours de la présidentielle de 2007. Les deux hommes vont affronter la main dans la main l'échéance cruciale de février 2012. "Macky" va pouvoir bénéficier de la machine de communication mais aussi de la vaste expérience de Jean-Pierre Pierre-Bloch. Ce libéral bon teint fut directeur de France Soir, député UDF de Paris, conseiller de la capitale française pour Droite libérale (DL), le parti d'Alain Madelin, un autre ami de Wade... Ce compagnon des années de galère de Wade, qui s'est installé au Sénégal à la faveur de l'arrivée de ce dernier au pouvoir, compte mettre Médiatique, ses réseaux et son expérience au service du leader de l'APR. Va-t-on le laisser faire ?