Macky Sall pas candidat en 2024 : l’AFP magnifie le compagnonnage avec un allié sincère et salue son courage politique

L’Alliance des forces de progrès a apporté sa contribution pour adresser ses félicitations au président de la République après son historique décision de ne pas participer aux prochaines élections de 2024.

L’AFP rappelle que dès la réélection de Macky Sall en 2019, « des acteurs politiques pressés ont consciencieusement instauré un débat pernicieux autour d’un hypothétique troisième mandat, en tentant d’entraver ses réalisations et de polluer le climat politique. »

En homme d’État avisé, le président de la République n’a jamais cédé selon l’Alliance des forces de progrès au chant des sirènes. Selon Moustapha Niasse et ses camarades progressistes, le président Macky Sall a méthodiquement poursuivi ses objectifs, en évitant d’investir inutilement son énergie dans la solution d’un problème qui n’était pas encore posé. C’est ainsi qu’à quelques encablures de la fin de son quinquennat, les Sénégalais, y compris ses adversaires les plus farouches, ont reconnu la portée de son bilan fort élogieux, qui a eu un impact positif aux plans économique, social et culturel. Qu’il s’agisse des infrastructures, de l’énergie, de la modernisation de l’agriculture, de l’éducation, de la santé, des filets sociaux, des programmes de créations d’emplois, ou de la situation des Sénégalais de la Diaspora, les progrès sont indiscutables et vérifiables. Le Plan Sénégal Émergent constitue une vision complète, nette et éloquente de l’immensité des éléments de progrès, dans la paix et dans l’unité, dans le prolongement de la pensée du Chef de l’État, qui, à partir du temps présent, se projette à l’horizon 2035.



Cette vision, pour un Sénégal émergent, a été mise en œuvre dans des contextes particulièrement défavorables, si l’on pense à la Covid 19, à la guerre russo-ukrainienne et à l’évolution en cours des équilibres sur la scène internationale.



Par ailleurs, charriant d’autres enjeux, du fait de son nouveau profil lié à son entrée imminente dans l’économie pétrolière et gazière, dans quelques mois, notre pays fait l’objet de convoitises multiples et est devenu la cible de forces rétrogrades et terroristes, qui s’emploient à le détruire, à défaut de pouvoir le mettre dans le giron de leurs intérêts, comme l’ont démontré les évènements innommables des 1er, 2 et 3 juin 2023. L’Alliance des Forces de Progrès s’incline devant la mémoire des victimes des adeptes de la violence érigée en dogme.



C’est en tenant compte de l’ensemble de ces éléments de contexte que l’Alliance des Forces de Progrès salue la déclaration historique du Président Macky Sall, qui, en précisant le 3 juin 2023, qu’il ne briguerait pas un troisième mandat en février 2024, a rendu orphelins ceux-là dont les moulins tourneront désormais à vide, faute de grains à moudre. Leur fonds de commerce s’est effondré, avec la grande surprise qui a été la leur, lorsqu’ils ont découvert qu’ils enfonçaient une porte ouverte.

« Cette décision prise par le chef de l’État doit être comprise et saluée, encore une fois, comme un acte majeur de Sciences politiques, qui vient contribuer à l’élargissement et à la consolidation des composantes du modèle démocratique sénégalais, en Afrique et dans le monde », fait savoir le communiqué.



L’ AFP salue le dialogue national de juin 2023, dont les 270 conclusions et recommandations annonçaient déjà l’apaisement tant attendu des cœurs et des esprits. L’Alliance des Forces de Progrès tient à adresser ses vifs remerciements et ses félicitations chaleureuses au Chef de l’Etat, Macky Sall, qui a fait confiance, encore une fois, au Secrétaire général, Monsieur Moustapha Niasse, Haut Représentant du Président de la République, pour coordonner intelligemment et avec méthode, à la tête d’une équipe plurielle, soudée et solidaire, le Dialogue national, ce carrefour à la fois prestigieux et fonctionnel de la patrie, lorsque vient le temps des concertations positives, pour un Sénégal de paix, d’unité, de concorde et d’entente, dans un monde en pleine mutation.



L’AFP encourage le président de la République à exercer, jusqu’à la fin du processus qui nous conduit à la prochaine élection présidentielle de 2024, le mandat que le peuple sénégalais lui a démocratiquement confié, en restant intransigeant sur la protection des personnes et des biens, le respect des Lois et Règlements de notre pays et la défense de la forme républicaine de l’État.