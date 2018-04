Macky Sall forme son équipe de pré-campagne : Boun Abdallah Dionne et Mimi Touré aux commandes

« Sur proposition du président Macky Sall, le Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République a validé la mise en place d’un dispositif cohérent de gestion de certains évènements majeurs de la vie du parti durant toute l’année 2018 », informe le communiqué sanctionnant la réunion du SEN de l’Apr de ce 10 avril 2018, présidée par le leader de cette formation politique.



A ce titre, le document renseigne que les pôles suivants ont été mis en place : le pôle Programme confié au Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et le pôle Mobilisation et Parrainage dirigé par Mme Aminata Touré.



Cette mesure intègre la perspective de la tenue du 2e congrès, coïncidant avec le 10e anniversaire, du parti prévu le 1er décembre 2018. Evènement, pour l’organisation duquel Macky Sall a donné des instructions. Ce dernier, selon le communiqué, a exhorté les militants et responsables de l’Apr à maintenir la mobilisation durant la période de révision.