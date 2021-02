Macky Sall et Omar Sy, deux guerriers des temps modernes ! (Par Oumou Wane)

Mais pourquoi donc, nous autres sénégalais, boudons-nous toujours notre plaisir quand quelque chose de bien nous arrive ? Surtout si c’est quelque chose de glamour et d’excitant et que les bonnes nouvelles s’enchainent ?







Aux dernières informations, les autorités japonaises auraient décidé, à l’occasion des prochains Jeux Olympiques d’été prévus du 23 juillet au 8 aout 2021, de mettre les projecteurs sur une nation africaine. Et semble t-il, le Japon a demandé au Président Macky Sall s’il accepterait d’allumer la flamme de cette édition. Pincez-moi si je rêve ! Notre Président a été désigné comme l’homme, l’illustre citoyen sur la planète, l’individu unique qui va allumer la flamme olympique des JO de Tokyo. C’est une fierté pour chaque Sénégalais et un honneur incommensurable qui nous est rendu à tous à travers notre dirigeant… On aime !







Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, voilà que notre Président a reçu le plébiscite de tous ses homologues africains, lors du 34ème sommet ordinaire de la CEDEAO tenu en visioconférence, et a été choisi par ses pairs comme Président en exercice de l’Union Africaine pour la période 2022-2023. Un rôle qui ne manquera pas d’appuyer son leadership dans un nouveau Nepad et clairement pour le futur programme ‘’Plan Afrique Emergente’’ (PAE)…







Avant tout cela et à propos de grands rôles, notre Président de la République avait reçu pour une visite de courtoisie notre compatriote franco-sénégalais Omar Sy, star planétaire dont le nom fait briller notre pays au firmament des étoiles d’Hollywood. Lors de cette visite, l’acteur a « félicité le chef de l’Etat pour le travail qu’il fait à la tête du pays, notamment dans le domaine des infrastructures ». Nous devrions nous réjouir et voir en cela une belle histoire de retrouvailles et de reconnaissance réciproque de deux grands lutteurs, chacun dans leur domaine.







Ce grand acteur, s’il était né il y a un siècle dans le Fouta, d’où est originaire sa famille, quelle vie aurait-il eu ? D’une certaine manière, pour un acteur franco-sénégalais, résidant à Los-Angeles, le nomadisme est lié à son activité principale et par sa foi musulmane, il accorde beaucoup d’importance à ses traditions. Dans la vie, il est le père comblé de cinq enfants âgés de 2 à 17 ans, qu'il élève avec son épouse Hélène. Si le comédien est très proche de ses enfants, il a récemment donné sa vision personnelle de la paternité dans le Journal du Dimanche. "Je me souviens avoir lu quelque part qu'être père c'est construire des souvenirs. Je trouve ça beau et j'essaie de l'appliquer. En ne cassant pas la chaîne qui a débuté avec mes ancêtres, on en revient à la transmission…",



Combien d’entre nous sommes attachés à ce point à nos origines sénégalaises et aux valeurs auxquelles elles sont associées ?



C’est pourquoi je redis, ne boudons pas notre plaisir d’entendre que Omar Sy a profité de sa rencontre avec le Chef de l’Etat sénégalais pour lui faire part de ses projets, notamment en faveur de la jeunesse. En effet, celui qui s’est révélé au monde entier avec le film “Intouchables” et qui confirme son statut de star internationale dans « Lupin », a affirmé qu’il était prêt à injecter des fonds dans le secteur audiovisuel pour appuyer les jeunes désireux de booster leurs activités.







Enfin, quand je vois Omar Sy en train de discuter, puis rire et danser avec des enfants des rues, un grand sourire aux lèvres, je trouve que c’est d’une délicatesse émouvante. Ce sont des valeurs qui me parlent. Alors lorsque ces deux colosses sont réunis, Omar Sy et Macky Sall, en réunion de courtoisie, je me dis qu’ils incarnent chacun à leur façon les combats d’aujourd’hui et qu’il s’agit en cela de guerriers des temps modernes.







Oumou Wane



En hommage à Abdou Aziz Mbaye