Macky Sall en version mobile : La nouvelle marque de téléphonie lancée par un ingénieur sénégalais.

Un jeune sénégalais vient d'explorer le marché très porteur de la téléphonie mobile. Cet ingénieur qui vit une croissance spectaculaire à l'international, profite de cet élan pour multiplier les projets au Sénégal.



Daouda Guèye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, vient de créer une nouvelle marque de téléphone et tablette qui portera, tenez-vous bien, le nom du président Macky Sall pour l’aider dit-il, dans sa communication.



L’annonce a été faite dans les réseaux sociaux. Dans la foulée, le fabricant a annoncé une sorte de cadeau de fin d’année au président sénégalais.

« Avec ce téléphone qui se nommera Macky Sall. Celui-ci sera accompagné d'une tablette et que les sénégalais pourront utiliser à l'image des autres marques. » Daouda Guèye est ingénieur en informatique, diplômé de Paris et qui a servi dans nombre de boîtes internationales...