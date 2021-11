Macky Sall en France : « J’ai autorisé les listes parallèles de Kolda et de Bignona… Je ne suis mêlé ni de près ni de loin à certaines listes qui se réclament de moi… »

Le président de la République est en France. Y rencontrant ce vendredi les Sénégalais de la Diaspora, le président Macky Sall s’est exprimé sur ses choix de têtes de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les Locales de Janvier 2022.



Face aux Sénégalais, le président de la République de dire : « pour ce qui concerne les Locales, il faut que tout le monde retourne dans les bases pour travailler à gagner haut la main. Dans certaines localités, j’ai effectivement autorisé deux listes parallèles pour éviter que nos militants ou nos voix soient dispersées. C’est le cas par exemple de Kolda et de Bignona. Ce sont des listes que j’ai autorisées. Il y a aussi certaines localités où je suis neutre pour que les autres y aillent, la victoire sera nous dans nous. Dans ces localités, on sait que nous sommes majoritaires et la victoire restera chez nous. Mais il y a d’autres listes aussi que j’ai juste constatées. Il faut savoir que je ne suis mêlé ni de près ni de loin à leur mise sur pied. Ils se réclament certes de moi, mais ils n’ont pas ma bénédiction. Alors, ils y vont seuls sans mon aval. »



Une précision de taille du Président Macky Sall à l’endroit de certains de ses responsables qui créent des listes et qui disent avoir son onction...