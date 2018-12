Macky Sall débloque 2 milliards de f cfa pour régler une vieille doléance des populations de Guéréo...

Guéréo, terre de pêcheurs, est un village situé dans le département de Mbour, avec une population de 15.000 âmes. Elle est aux anges parce qu'elle vient de voir une vieille doléance satisfaite par le président Macky Sall, à savoir le bitumage de leur tronçon Kiniabour /Guéréo dont elles avaient fait une condition sine qua non de leur engagement politique pour les élections à venir.

Ainsi, l'État du Sénégal a débloqué 2 milliards de f cfa pour bitumer ce tronçon long de 7 km, à la grande satisfaction de l'adjoint au maire de Sindia, Oumar Diagne, natif de Guéréo et des populations qu'il représente.

Selon lui, le bitumage de ce tronçon va énormément faciliter le trafic surtout pour les camions frigorifiques transportant du poisson. Dans la même foulée, il a évoqué d'autres préoccupations telles l'érection d'un quai de pêche et le financement par l'État de moteurs de pêche.

L'élu du peuple, l'honorable député Pape Diouf venu représenter l'Assemblée nationale, affirmera que le président Macky Sall est déterminé à réaliser beaucoup de projets dans le département de Mbour...