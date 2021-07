Macky Sall convaincu de l’autosuffisance alimentaire : « Continuer à dépendre des exportations pour nous nourrir, c’est nous exposer à une grande vulnérabilité… »

Le président de la République a encore réitéré son engagement à lutter contre cette dépendance alimentaire. En effet, c’est un véritable cri du cœur que le chef de l’État a lancé lors de l’inauguration du domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr ce samedi, estimant que l’eau, la terre, les ressources humaines et la volonté politique sont déjà disponibles pour atteindre une autosuffisance alimentaire tant prônée.



Comme d’ailleurs les Israéliens sont parvenus à reverdir une terre qui ne procurait pas d’espoir, le président Macky Sall considère que le Sénégal est bien capable de faire partie des pays qui montrent une grande force dans le domaine agricole. « Avec le PRODAC, nous pouvons réussir ce pari agricole en nous lancer dans cette modernisation déjà engagée », a-t-il soutenu.



Ainsi, pour échapper aux aléas du monde comme cela est constaté avec la Covid-19, il faut se débarrasser de cette dépendance sur les exportations. « Nous ne pouvons plus continuer à importer nos denrées de première nécessité, car dans cette logique, nous nous exposons à une grande vulnérabilité dont nous ne pouvons nous libérer qu’en assurant au plus vite notre autosuffisance alimentaire », a clamé le président de la République qui semble déterminé avec ces DAC, à élargir la fourchette agricole et se donner les moyens d’une indépendance alimentaire.